La brocante de Châtillon le dimanche 5 juin 2022

Au départ de la rue du Pachy au cœur du village, elle file vers les rues Édouard Ned et rue Au Pré des Fonds. Une des particularités de cette organisation est de ne pas accepter de réservation. " De cette manière on évite les espaces laissés libres par des absents de dernière minute. Les premiers arrivés seront les premiers en place. On ouvre dès 5h30, les visiteurs sont attendus à partir de 6h" , déclare le responsable. Les enfants seront gâtés avec un château gonflable tandis que tous pourront se restaurer et se désaltérer autour de deux bars placés sur le circuit.

Pour le bon déroulement de cette journée, le petit comité peut aussi compter sur des bénévoles. " Nous pouvons compter sur une trentaine de jeunes nouveaux membres. Ils sont particulièrement motivés, se retrouvent régulièrement le vendredi soir dans le local et vont assurer très prochainement notre relève ", sourit celui qui préside aux destinées du club depuis une bonne dizaine d’années.

Infos: brocante: 3 €/2 m, tél. 00 32471297851 (entre 19 et 22h).