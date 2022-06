Compte 2021 en boni à Bertogne : « Pourquoi avoir augmenté les taxes en septembre ? »

«Surprise du dévouement de votre personnel»

Malgré tout, Jacqueline Maquet a souligné "qu’il fallait rester vigilant car les imprévus, comme le Covid ou les inondations surtout pour d’autres Communes, sont nombreux et qu’il faut s’attendre à une hausse des dépenses énergétiques en 2022."

Louis Vaguet, de la minorité, a rapidement commenté: "Vous avez commencé en parlant de boni, c’est bien, mais pourquoi alors avoir augmenté les taxes en septembre 2021?" Aussitôt suivi d’un "le message est clair" , depuis la bouche de son colistier Jacques Aubry. Une allusion déjà lancée lors des séances précédentes, selon laquelle les taxes ont été augmentées pour se rapprocher de celles de Bastogne, en vue de la fusion, dont le projet tenu secret a été dévoilé en février.

«Pas besoin d’allusion»

Le mayeur Jean-Marc Franco s’est contenté de poursuivre en demandant s’il y avait d’autres questions. Pas d’autre intervention, si ce n’est celle de la directrice financière qui, pour ce qui est peut-être sa dernière présentation de compte, a voulu rendre un vibrant hommage au personnel communal: "J’insiste sur leur dévouement, j’ai vraiment été surprise de voir la cohésion qui existe ici.Il y a eu beaucoup de coups durs, des imprévus, des maladies, etc. Et malgré tout, tous les services communaux ont toujours été assurés.Il faut les remercier pour cela.J’ai eu beaucoup de joie de travailler avec eux." Louis Vaguet enchaîne: "Outre le compte que vous avez présenté, votre intervention ici est bien la meilleure, merci madame" .Et Jean-Marc Franco de réagir directement: "Pas besoin d’allusion comme ça, on est bien conscients que notre personnel travaille bien et on le défend" , avant de remercier la directrice financière pour sa présentation. Quoi qu’il en soit, le compte 2021 a été voté.