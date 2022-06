Bronzer et siroter un cocktail à la piscine de Virton, ce sera possible dès le 25 juin

Bronzer et siroter un cocktail

À partir du 25 juin, pour les 4 ans de la piscine, une nouveauté viendra compléter cette offre. "On pourra boire un verre et déguster une petite collation. La ville de Virton nous a gracieusement prêté provisoirement un chalet du marché de Noël. Notre direction française souhaite que l’on développe le thème de la guinguette à la française, un peu comme à Paris. On pourra acheter des tickets au comptoir d’accueil ou payer directement en cash les consommations vendues dans cette petite aubette. Attention, nous ne vendrons pas d’alcool pour des raisons de sécurité évidentes" , ajoute Christophe Lecomte.

Un été bien chargé

Pour cet anniversaire, un cocktail a aussi été spécialement élaboré pour l’occasion. Plusieurs événements sont prévus par la direction pour animer l’été des virtonnais. "Outre notre anniversaire, il y aura toute une série de stages, y compris pour les personnes à mobilité réduite, au sein de notre piscine. Il aura des parcours “Koh-Lanta” et “Ninja Warrior” pour les enfants le mercredi après-midi et le samedi. On propose toujours notre formule anniversaire, aussi. Je peux déjà aussi vous annoncer que le mérite sportif de la ville de Virton sera organisé à la fin de l’année 2023 au sein de nos installations" , termine le directeur. Précisons aussi que dans les prochains jours, un compte “Tik Tok” sera lancé, toujours dans l’optique d’attirer les plus jeunes et les touristes dans les installations virtonnaises.

Facebook: «Piscine de Virton» ou www.piscinevirton.be