Aubange achète le bâtiment de l’ancienne agence BNP Paribas Fortis d’Athus pour 340.000 euros

Situé dans la Grand-Rue à Athus, le bâtiment de l’ancienne agence BNP Paribas Fortis était inoccupé depuis le mois d’avril 2021. Récemment mis en vente par l’agence immo 3F au prix de 340.000 euros, la Commune d’Aubange a sauté sur l’occasion en voyant le potentiel de l’immeuble. « Avec l’achat de ce bâtiment, nous comptons installer le musée “Athus et l’acier” dans le rez-de-chaussée de 237m2. À l’étage, on retrouve une surface de 132m2 qui permettra d’accueillir l’espace public numérique (EPN) et le FAB Lab. Un local de réunion sera aussi aménagé pour les associations d’Athus » , explique François Kinard, le bourgmestre d’Aubange.