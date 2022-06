Vous aimez Pékin Express ? Ces trois luxembourgeois ont créé Lux'Express !

15 équipes au total

Les trois hommes viennent justement de clôturer les candidatures. Grâce aux réseaux sociaux, ils ont pu parler de leur événement. Des gens de la province, de Liège et même de Paris ont répondu à leur appel! "La date limite pour s’inscrire, c’était le 15 mai dernier. On a 45 binômes d’inscrits, il va falloir faire un tri. Notre publication a touché plus de 320000 personnes!" , assure Clément Jourdan.

Un concours de photos

Pour départager tout le monde et garder un nombre d’équipes raisonnable, pas le choix, il faut tirer au sort 14 duos. Ceux-ci auront donc la chance de participer à cette aventure au mois d’août prochain. Les résultats du tirage seront publiés le mardi 7 juin 2022. Mais, ne manquerait-il pas une équipe à l’appel? Et bien si! Mais la 15e équipe bénéficiera d’un… traitement particulier! "En parallèle, nous avons lancé un concours de photos sur Facebook. Chaque duo inscrit est invité à nous envoyer un cliché original. La photo qui aura récolté le plus de “likes” gagnera le droit de participer comme 15e équipe" , termine Clément Jourdan. L’expérience se veut conviviale, d’ailleurs, toutes les équipes passeront ensemble les soirées du fameux week-end. Chacune repartira avec un lot de récompense, mais les gagnants, eux, se verront offrir un lot un peu spécial. "On ne dit rien maintenant, c’est une surprise" , rajoute Clément Jourdan.

Informations: lux_express@hotmail.com ou «Lux’Express» sur Facebook.