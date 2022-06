Il a émergé au travers les 86 épreuves retenues sur les 124 documents envoyés par 58 participants! " Cela montre le talent créatif dont on dispose dans notre commune ", commente le bourgmestre François Kinard avant de donner quelques critères qui ont été mis en avant: " Le jury s’est arrêté sur beaucoup de logos, mais celui-ci est très simple, très sobre et efficace. Il peut se décliner facilement de différentes manières et on peut le lire dans presque tous les sens ."

Il a aussi l’avantage de bénéficier d’une typographie contemporaine et originale qui peut, grâce à l’intégration dans un cercle, facilement être reprise sur les réseaux sociaux.

À une couleur rouge initiale et symbolique qui apparaît notamment sur tous les maillots des équipes de football de la commune, il a été préféré le vert correspondant à l’image écologique que veut donner la Commune.

L’auteur, graphiste consultant chez PWC à Luxembourg, a dit ne pas avoir trouvé de véritable symbole pour la ville. Il s’est donc inspiré des logos modernes d’autres villes telles que Paris, Metz ou encore Dunkerque en associant les deux initiales de Ville et Aubange. Il a retravaillé la police, en ajustant les deux barres des deux premières lettres.

Dans la foulée, le CPAS a fait confiance à l’infographiste communal Hervé Spoiden pour également donner une nouvelle image à ce service.