Le conseil communal a marqué son accord à l’unanimité. Les dates retenues pour cette année sont fixées: il se tiendra les samedis 18 juin, 16 juillet, 20 août, 17 septembre et 15 octobre, de 7h30 à 12h.

L’échevine Anne Schouveller explique: " Avec l’aide du CPAS et du plan de cohésion sociale, il s’agit de promouvoir la vie communale de manière occasionnelle."

Seuls les opérateurs invités par les organisateurs et reconnus pour leur proximité et la qualité de leurs produits pourront participer. Une dizaine de producteurs ont déjà répondu à l’appel. Pour favoriser les produits alimentaires, les artisans locaux ne pourront en aucun cas dépasser un tiers de l’ensemble des participants et, pour cette première année, aucune redevance ne sera réclamée pour l’emplacement occupé.

Outre les producteurs locaux de produits alimentaires, des commerces sédentaires qui proposent des préparations alimentaires, les artisans non alimentaires et les associations communales qui proposent des préparations alimentaires ou non sont les bienvenus. Un food truck qui travaille avec des producteurs locaux, un marchand de pizzas pourraient compléter l’offre. En aucun cas, il ne pourra être question de consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte de la manifestation qui se tiendra sur la petite placette, en face du local "Le Gaumais" jusqu’à l’Hôtel de Ville, rue du Château, qui sera momentanément fermée à la circulation automobile.

À la proposition de Lucie Poncelet de déplacer le marché fermier dans les villages les années suivantes, " l’idée est à étudier, cela permettrait de rapprocher les producteurs des clients! ", répond Fabian Forthomme.