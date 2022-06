Soirée littéraire suisse ce jeudi

"La Suisse était l’hôte d’honneur de la Foire du livre de Bruxelles 2021, supprimée (ou décentralisée) comme celle de 2022 , explique Guy Pierrard, le libraire. Avec le concours de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvatia, neuf Suisses débarquent en car une dizaine de jours en Wallonie et Bruxelles. La soirée de ce jeudi 2 juin (de 18h30 à 20h) consiste en une lecture des textes de trois auteur-trice-s qui seront présents dans ma librairie", précise-t-il.

Ces créations littéraires sont livrées en accord avec des crus et fromages helvétiques choisis par l’œnologue Marie Linder. "C’est donc les papilles actives et l’oreille alerte qu’il faut aborder cette présentation et se laisser guider. Entre dégustation, littérature et théâtre, en toute convivialité" , conclut Guy Pierrard

Le nombre de places est limité, et la réservation obligatoire au 061/271512 ou par mail: info@librairie-oxygene.be