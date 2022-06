Un couple d’Arlonais confiné 60 jours à Shanghai: « Très strict »

Officiellement, à minuit (mardi), on a eu de la chance dans notre quartier et de le faire jeudi dernier. C’était très strict avant, ce confinement a commencé le 1er avril. Ce n’était pas un poisson! Ils avaient annoncé cinq jours à la maison. Pas ouvrir la porte, pas de livraisons, pas sortir, pas de travail, la ville à l’arrêt. Les cinq jours sont devenus 60. On a fait les fonds de tiroirs pour s’approvisionner, ils se sont rendu compte que cela devenait extrême. Ils ont alors organisé des livraisons de nourriture. On a reçu des légumes que je n’avais jamais vus, qu’on ne savait pas cuisiner, on s’est débrouillés.

Vous avez eu faim?

Les deux premières semaines, on avait du stock. Après, plus de beurre, plus de lait, plus de pain. Ce n’est pas agréable, les enfants ont commencé à se tracasser. C’était un peu le stress. Dire qu’on a eu faim, ce serait extrême. On a rationalisé. On a dû se priver pour les enfants. On ne pouvait pas toujours choisir ce que l’on commandait: du Nutella sur les tartines, c’est du luxe! On essayait de se battre sur les magasins en ligne. Les livraisons prenaient parfois jusqu’à sept jours. Cela a été très chaotique.

Si vous n’aviez pas respecté les règles?

Prison, direct. Pour les expats, on est mis au cachot et on nous enlève le permis de travail. Plusieurs se sont révoltés et sont partis. À présent, les restaurants sont ouverts pour les livraisons. Les entreprises partiellement. Les grandes surfaces commencent à se débloquer. Ils vont rouvrir les parcs. Cela redémarre relativement bien. On rouvre pour les 25 millions d’habitants. Pour rentrer dans un bus, un magasin, il faut un test PCR fait toutes les 72 heures. On montre le code vert sur son téléphone. Cela enregistre où tu as été. Je suis à mon 34e test PCR!

Vivre à quatre enfermés, cela peut devenir l’enfer?

On a de la chance, on a une petite maison avec trois étages et un jardin. La maison est grande, mais les enfants, à 3 et 6 ans, tournent vite en rond: plus d’école, des cours d’anglais et chinois, deux fois 20 minutes par jour. Le reste du temps, un peu de télé, alors parfois ça pleure, ça crie. Ils cherchent leurs amis, se demandent pourquoi ils ne peuvent pas sortir. On n’est pas dans le quartier des expats, nos voisins sont des papis et mamies chinois. On n’est pas dans une maison avec un garde à l’entrée. La plupart de mes collègues sont dans des résidences avec des milliers de personnes. Pour eux, c’était hypersécurisé. Donc nous, jeudi, on a pu sortir deux heures par jour.

Et vous avez même participé à un événement de la Table ronde d’Aubange?

Je me suis inscrit au Tablathon, j’ai fait les 21 km entre jeudi et samedi, les rues étaient désertes. On en a profité en famille.

Vivre dans un état «policier», les libertés sont réduites?

Des avantages et des inconvénients. On vit dans un endroit hypersécurisé, tout le monde respecte les règles, porte le masque, une discipline extraordinaire. Aujourd’hui, on était à 25 cas de Covid, demain sans doute aucun. Évidemment, on n’a pas l’impression de vivre en démocratie. Avec le Covid, on sait que, vivre en Chine, ce que cela implique. De l’extérieur, cela fait peur, quand on vit ici, il y a des atouts. Pas de manifestation, pas de guerre. Mais je ne vais pas prendre ma retraite ici, je suis là pour quelques années.

On sait qu’il y aura une fin d’ici peu, on ne se prend pas la tête avec cela.