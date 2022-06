Le compte 2021 d'Herbeumont est bon, mais attention à 2022 !

La bourgmestre Catherine Mathelin apporte des précisions quant à son utilisation. "Comme on s’y était engagé, on est occupé à restituer un bas de laine que l’on avait utilisé pour financer les travaux de la phase 1 de la rénovation de la maison communale sur fonds propres."

Un compte communal que le seul élu de la minorité Laurent Timmermans a largement examiné afin d’y apporter commentaires et demandes de précision.

Sans entrer dans les détails du flux des chiffres, on relèvera notamment des droits constatés à l’ordinaire pour un montant de 4533048,18 € et 2548664,96 € à l’extraordinaire. Au niveau des recettes, les ventes de bois ont rapporté une somme de 383328 € alors qu’en 2020, on arrivait à un montant de 580840 €. Les scolytes sont évidemment passés par là. Quant au total des recettes, on relève une somme de 4522714 € pour des dépenses à hauteur de 3860947, 37 €. Celles-ci concernent notamment des dépenses de personnel qui s’élèvent à 1474281,29 €.

Autre montant important au niveau des dépenses, celui du fonctionnement qui atteint une somme de 927012,62 €.

Mais au-delà de ces montants, la bourgmestre Catherine Mathelin apporte les conclusions suivantes: " Nous devons faire attention car on le voit à travers les chiffres et leur évolution dont des frais de personnel en nette augmentation qui demanderont à être stabilisés en 2022. Les transferts vers le CPAS ont aussi augmenté et on s’attend également à une forte augmentation au niveau du chauffage et de l’électricité. Nous avons également des investissements importants pour l’entretien des bâtiments sur fonds propres au niveau des écoles et du patrimoine."

Une minorité constructive

Seul représentant de la minorité, Laurent Timmermans a épluché de manière détaillée ce compte communal 2021. Il s’est notamment interrogé sur les raisons de l’augmentation des fournitures. Notant au passage que des comparaisons s’avéraient parfois difficiles avec un fonctionnement au ralenti dû à la crise du Covid. Il a aussi demandé des précisions sur les montants concernant la lutte contre le verglas et la neige. Il s’est également interrogé sur les 3000 € pour l’entretien du RAVeL qui n’ont pas été utilisés. En réponse, la bourgmestre Catherine Mathelin signale que la Province s’est chargée de l’entretien de l’assiette du RAVeL et que les travaux réalisés sur le viaduc avaient engendré une fermeture de ce tronçon.

Laurent Timmermans s’est aussi interrogé sur le montant de l’entretien des bâtiments scolaires qui est passé de 5993 € à 32940 €. La raison de cette augmentation réside dans le fait d’un nettoyage beaucoup plus conséquent dû à la crise Covid.

Redevance pour l’aire des motor-homes

Gérée par Camping-Car Park, société française, l’aire des motor-homes d’Herbeumont voit sa redevance passer de 10 € à 12 € pour une occupation de 24 h. Une augmentation due à l’alignement avec les autres aires gérées par cette société à d’autres endroits. Pour rappel, ce sont trente-cinq emplacements qui sont offerts aux motor-homes sur la place de l’ancienne gare d’Herbeumont. C’est la société Camping-Car Park qui assure la gestion et la promotion de cet outil. Sur place ou via un site internet. La Commune se charge quant à elle de l’entretien comme la tonte des pelouses. À noter que ce site est le seul sur le territoire wallon que possède cette sociétés.