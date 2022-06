La Commune en bonne santé financière

Effet ciseaux

Une série de chiffres mise en relief: du niveau de taxation au salaire moyen, en passant par la dette, tout est passé au crible. Des données comparées au sein d’un cluster – soit des communes qui ont un profil plus ou moins identique à Lierneux – à la province et à la région. Les chiffres sont bons, même si on voit pointer certains problèmes liés aux "petites communes". À l’analyse, un seul mot d’ordre: essayer d’éviter "le phénomène ciseaux": soit une maîtrise des dépenses qui font face à une augmentation, dans une moindre mesure, des recettes. Pas de problèmes cependant, la commune affiche une belle santé financière.

Compte

Preuve en est, lors de la même soirée, avec l’analyse du compte communal. Ce dernier, présenté par le receveur régional Jordan Halin. Le compte affiche un boni de 214000 €. La modification budgétaire qui a suivi, fort de cet apport, fait état d’un résultat escompté en 2022 de 331000 €, de quoi terminer ou entamer plusieurs chantiers. Ainsi, le centre médical, tout comme l’école d’Arbrefontaine devaient être opérationnels dans les prochains mois. La minorité, elle, était réduite de moitié lors de cette soirée. Son chef de file, Fabrice Léonard, tout comme Marielle Grommerch et Marie Janvier étaient excusés. Ce qui n’a pas empêché l’analyse des dossiers. Ainsi, on s’est interrogé sur le rapport du receveur qui mettait en avant les délais plus que réduits pour remettre ses avis au collège. Guy Mathieu (min.) est, lui, revenu sur certains cahiers des charges qu’il estime "taillés sur mesure" pour des marques bien précises, ce que conteste la majorité. Au vote du compte, le même Guy Mathieu s’opposera, estimant ne pas partager certains choix à l’extraordinaire.