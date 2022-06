Hôpital de Houdemont: le coup de gueule de Courard à la Ville d’Arlon

"Quel décalage par rapport aux besoins actuels! Quel acharnement néfaste pour l’ensemble des patients de notre province! Cela frôle l’irresponsabilité, commente Philippe Courard dans un communiqué envoyé à la rédaction. Rappelons que les médecins, dont les Arlonais, les Mutualités, les Syndicats… soutiennent le projet Vivalia 2025. Rappelons que le Gouvernement wallon précédent a prévu les millions d’euros nécessaires à la concrétisation du projet. Veut-on perdre cet argent réservé à notre Luxembourg?

L’échec de ce dossier n’est pas envisageable tant cela réduirait l’efficacité des soins de santé dans la province.

Le député poursuit: "Alors que l’intercommunale Vivalia (dont fait partie l’hôpital d’Arlon) est en pleine tourmente à cause d’une cyberattaque qui la touche de plein fouet, de la pénurie d’infirmières qui n’a jamais été aussi importante et de l’épuisement du personnel soignant qui se remet seulement de la terrible crise du Covid, voilà que le Collège communal d’Arlon se lance à nouveau dans un combat d’arrière-garde.

Je l’ai déjà dit plus d’une fois, mais je me dois une fois de plus de le répéter. Le projet Vivalia 2025 est bel et bien en route; Il faut que cessent ces combats de clochers ayant pour seul objectif que telle ou telle ville garde son hôpital au détriment de telle ou telle autre. Les politiques, toutes couleurs confondues, se doivent d’expliquer aux Luxembourgeoises et Luxembourgeois que le seul moyen de garantir des services de soins de qualité en gardant le personnel de santé qualifié (médecins et infirmiers) est de proposer un environnement de travail optimal.

L’activité des futures polycliniques sur les sites actuels d’Arlon, de Bastogne et de Libramont sera toujours et essentiellement centrée sur les soins de proximité, alors que le nouvel outil de Houdemont ainsi que l’hôpital de Marche, rendu plus performant, proposeront une médecine aiguë de qualité au bénéfice de tous les citoyens.

J’invite au plus vite le Collège arlonais à quitter un nombrilisme local qui s’avérera très préjudiciable pour leurs administrés.

La situation est trop alarmante et urgente que pour encore jouer à défendre son petit pré carré, d’autant plus quand on porte le titre de chef-lieu de la province.»