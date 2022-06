Des chocolats par drone

Pour Goodyear Asie-Pacifique, cet ancien de l’ISMA gère 10 000 personnes et neuf usines de l’Australie à l’Inde. « Mais j’ai une équipe de 150 personnes ! » Il reste très cool. À bientôt 40 ans, père de deux enfants, Arthur et Avril, (6 et 3 ans) il est ingénieur de gestion de l’ULG. Son épouse Aurore Manigart poursuit la grande tradition de ses oncle et cousins en Asie.