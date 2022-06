Des chiffres et deux mises à l’honneur

Au service extraordinaire, le résultat budgétaire est négatif de 941826 € mais par contre, un résultat comptable positif de 628641 €. "Il n’y a rien d’alarmant, c’est tout à fait normal car il y a beaucoup de travaux, de chantiers en cours et on est obligé de transférer les crédits ", commente Christophe Raes.

Le total des recettes s’élève à 5447152 €. 73% des recettes proviennent des transferts (impôts, taxes, immobilier, seconde résidence.). Les recettes de prestations (vente d’eau, vente de bois, etc.) représentent 25% des recettes. " La vente de bois a rapporté 563000 €, 163500 de plus qu’en 2020, qui était vraiment une mauvaise année. Le marché reprend et cela se vérifie dans toute la province ", ajoute Christophe Raes.

Le montant total des dépenses s’élève à 4970000 €, 172000 de moins qu’en 2020. Les plus gros montants restent le personnel qui représente 35% des dépenses totales; 20% pour les frais de fonctionnement qui sont bien maîtrisés, l’intervention communale au CPAS qui reste à 308000 € depuis plusieurs années. Ajoutons encore parmi les grosses dépenses, l’intervention pour les zones de secours et de police. La dette communale au 31 décembre 2021 s’élève à 8 millions, dont 7132000 à charge de la Commune et 897000 à charge de la région wallonne.

L’échevin des Finances Walter Joris a remercié le directeur financier pour l’exposé parfaitement clair. "Je tiens quand même à attirer l’attention, c’est un compte de 2021. Aujourd’hui, il va falloir tenir compte des différentes augmentations, que ce soit les énergies, les matériaux, etc. C’est le portefeuille, comme dans chaque famille, qui souffre. Donc nous restons prudents, personne ne peut présager de l’avenir." Les différents comptes ont été votés à l’unanimité.