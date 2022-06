315000€ pour aménager le bâtiment Lambert

Quatre cabinets médicaux

Concrètement, à l’extérieur, un accès PMR, via une rampe, à l’entrée principale sera construit. Le sous-sol sera composé d’un réfectoire, d’un dispensaire avec une salle d’attente, d’un WC, d’un escalier et de l’ascenseur. Le rez-de-chaussée accueillera les bureaux du CPAS ainsi que quatre cabinets médicaux (entre 14 et 16 m2), un WC d’appoint et un WC PMR. "Tous les cabinets seront accessibles aux PMR" , précise Benoît Georges. Quant à l’étage, il sera composé de deux salles de réunion, d’une kitchenette et sera aussi accessible via l’escalier et l’ascenseur. "Le mobilier est compris dans le budget, indique le gérant d’Hordeum. Au total, les travaux sont chiffrés à 315000€." De quoi faire réagir la minorité qui, sans élever la voix, confirme une tension toujours bien présente sur cet épineux dossier, et encore plus depuis l’annonce du projet de la fusion. "En tout, avec l’achat du bâtiment et tous les autres frais, cela va coûter 800000€, au minimum, peste Jacques Aubry. Et sans subvention en plus, sur fonds propres.Si vous nous aviez écoutés au début, les travaux auraient pu commencer plus tôt et coûter moins.D’autant que le corps médical finit par être divisé. Nous allons soutenir le projet car il fait partie de l’ADN de notre campagne, mais le coût…"

L’échevin Éric Demeuse conteste: "L’aménagement de la Maison communale d’accueil de l’enfance, qui couvrait la même surface et où nous possédions déjà le terrain a aussi coûté 800000€ alors dire que ça aurait été moins cher en allant plus vite, ce n’est pas si sûr."

Les travaux, quand ils débuteront, sont prévus sur 180 jours ouvrables.