Wellin fait une offre fermede 335 000 € pour le couvent des soeurs de Chanly

Devant un public recouvré, le conseil communal a échangé sur le dossier du mois, le centre de détention à Chanly imposé par le Fédéral. Face à l’opposition des riverains et citoyens de l’entité, le bourgmestre Benoît Closson et son collège proposent d’entériner l’achat ferme et définitif du couvent des sœurs franciscaines, avec motivation de l’objet social de destination.