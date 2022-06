«Une réflexion est en cours sur l’ensemble des services publics dans la province»

Olivier Schmitz a profité de cette rencontre pour évoquer un travail en cours. "L’offre du service public en province de Luxembourg est un sujet sur lequel je suis engagé.Cela fait deux ou trois ans que je pilote un travail avec la Province.Il consiste en une analyse et une cartographie des services au public en province de Luxembourg. Un outil qui devrait aider à la décision pour les institutions publiques, les autorités locales, pour les associations.C’est aussi une manière de montrer comment se fait l’évolution de l’offre.C’est aussi une manière de réfléchir à ce qui est essentiel pour le citoyen.Sur le terrain, dans le mouvement qui est en train de s’engager, on a demandé aux personnes concernées où la proximité d’un service public est essentielle. C’est un travail passionnant que nous partageons avec les deux syndicats, avec le patronat.Une réflexion majeure sur l’ensemble des services publics et des services publics élargis quel que soit le niveau de pouvoir. C’est une analyse réelle de l’offre et de la demande. C’est aussi un outil objectivable face aux décideurs politiques. Nous sommes le seul territoire dans lequel est menée cette réflexion.C’est aussi une manière de trouver des solutions pour faire revivre des petites entités et leur redonner un peu de démographie en y apportant des services essentiels."