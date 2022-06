Le secteur public en souffrance

CSC et FGTB avaient également décidé de réunir leurs membres respectifs devant l’église Saint Martin à Arlon pour manifester leur mécontentement. Un rassemblement réduit au silence par respect pour des funérailles en cours dans l’église en fin de matinée.

L’objectif de cette réunion dans le chef-lieu était aussi une rencontre avec le gouverneur Olivier Schmitz au palais provincial. L’occasion pour la délégation de dresser un état des lieux et de relayer ses craintes pour le futur. "Nous sortons d’une crise Covid et nous entrons dans une autre crise avec un pouvoir d’achat qui diminue de mois en mois. Le prix du carburant, du caddie, de l’électricité, du gaz augmente.Les services publics sont touchés de plein fouet par cette crise post-covid" , soulève Dominique Wilkin, secrétaire régional intersectoriel CSC.

Là où le bât blesse en province de Luxembourg, c’est l’absence de prise en charge par l’employeur des frais de déplacement entre la maison et le lieu de travail. "Nous demandons une offre de transports publics adaptée à la réalité de notre territoire.Cela coûte cher de se déplacer pour aller travailler avec sa voiture. Certains décident de se mettre en maladie car ils n’ont plus les moyens de faire le plein.On va en arriver à ce que les gens dorment dans leur voiture sur le parking de leur lieu de travail. Des travailleurs vont frapper à la porte du CPAS!" , fustige Dominique Wilkin.

Des services au public déshumanisés

Pour les représentants des travailleurs, la province est victime du désinvestissement des services publics. "Le Fédéral et la Région demandent toujours plus aux Communes, avec toujours moins de moyens.On retire ces moyens au personnel. Ce sont les Communes qui pâtissent de ce désinvestissement" , ajoute Sabine Delaunoy, secrétaire régionale CGSP.

Olivier Canon est permanent CSC secteur Poste Luxembourg-Charleroi.Il ne mâche pas ses mots. "On se rend compte des dégâts par rapport aux conditions de travail et au revenu du travailleur mais aussi au niveau du service rendu au citoyen par la suppression de nombreux bureaux de Poste et à l’application d’horaires très réduits.

On a décidé de privatiser la Poste pour en arriver à une concurrence déloyale face à laquelle les services publics ne sont pas en capacité de réagir."

Une situation qui n’est pas unique. "On voit le même schéma se dessiner aux Chemins de fer. Le service au public se déshumanise pour faire du profit. Il faut trouver un juste équilibre" , ajoute Sabine Delaunoy.

Les travailleurs et leurs représentants se feront à nouveau entendre le 20 juin lors de la manifestation nationale à Bruxelles.