Le directeur financier de Neufchâteau va démissionner et rembourser l'argent détourné

Nous avons appris voici quelques jours que M. Husson a commencé à avouer et qu’il a promis de rembourser ce qu’il avait détourné. Il s’engage aussi à démissionner.

Dans un communiqué envoyé mercredi en fin de journée par le bourgmestre François Huberty, ce dernier annonce que la démission de M. Husson sera actée par le prochain conseil communal.

Dans ce communiqué, le bourgmestre ne dit rien d’autre que ce que nous savons déjà.

«M. Husson reconnaît les faits»

Voici ce communiqué de M. Huberty:

"Par souci de transparence, l’autorité communale informe la population des derniers éléments dont elle vient de prendre connaissance ce 1er juin.

Via un courrier adressé ce jour à l’autorité communale, le directeur financier – actuellement en arrêt de travail suite aux mouvements bancaires suspects découverts dans les comptes de la zone de police, puis de la commune et du CPAS – a fait part de sa démission. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et s’engage à rembourser intégralement les sommes détournées. La démission du directeur financier sera présentée au conseil communal."

Les opérations financières de la Ville et du CPASsont sous contrôle

"La commune et le CPAS tiennent à rappeler qu’ils viennent de découvrir sans en connaître l’ampleur les agissements de son directeur financier et les condamnent , poursuit le communiqué du bourgmestre. Le volet judiciaire suit son cours et l’autorité communale ne fera pas plus de commentaires que ceux exposés ci-dessus. Elle collaborera entièrement avec la justice pour faire la lumière sur l’affaire.

Depuis le départ du directeur financier, une directrice faisant fonction a été désignée et assure la continuité du service comptabilité. Les opérations financières de la Ville et du CPAS sont sous contrôle ", conclut M. Huberty.