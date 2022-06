Le compte est bon à Manhay

Cette vente de l’eau est épinglée par le chef de file de la minorité Pascal Daulne, qui y voit la source du compte positif. "Pourtant on avait promis de ne pas augmenter l’eau" avance-t-il. Il attire l’attention sur les dépenses de personnel: "Nous étions à 88 agents en 2018, nous sommes à 2021 aujourd’hui. Il faut être vigilant et prudent à ce niveau." Le mayeur est sur la même longueur d’onde. Il l’explique, certains emplois ne sont pas remplacés. Cette augmentation s’explique notamment par des remplacements dans l’enseignement et l’accueil. Au vote, la minorité s’abstient, la majorité adoptant le compte.

Indemnisation

De la soirée, on retiendra une bonne nouvelle. Celle de la visite de l’ONE et d’un rapport positif concernant la future crèche à Malempré. Elle pourra donc ouvrir ses portes, comme prévu, le 13 juin.

En fin de séance, le conseiller Robert Wuidar (min.) se demande s’il ne serait pas possible d’indemniser les commerçants qui subissent les travaux de Manhay. Le bourgmestre fait part de ses nombreux contacts avec ces commerçants et l’entreprise. Par ailleurs, il pose: "Le chantier est géré par la Région wallonne. Nous avons fait une demande pour une indemnisation. Mais, dit-on, les commerces restent accessibles, ce qui empêche l’indemnisation."

Réfugiés: réfléchir au long terme

À l’issue de l’analyse du compte du CPAS, Élodie Bechoux (min.) se demande pourquoi on a "bloqué" l’accueil des réfugiés ukrainiens dans la commune. Le bourgmestre relativise et revient sur l’historique de cet accueil. Une vingtaine de réfugiés est à Manhay. "Cela se passe très bien chez certains, un peu moins bien chez d’autres" , dit-il ajoutant qu’il est contacté par des personnes qui ne savent plus rester famille d’accueil. "D’autres familles sont toujours disposées à recevoir des réfugiés" , dit-il, notant qu’elles pourraient recevoir des réfugiés déjà présents dans la commune. "Il faut penser en moyen et long terme et non plus au court terme. Il faut en outre rester vigilant et bien accueillir les gens."

Débat autour d’une nouvelle taxe

Très large débat autour de la taxe sur les logements inoccupés. Le bourgmestre Geoffrey Huet en expose la motivation: la taxe vise à éviter les ruines et pourrait permettre aux jeunes d’acquérir un bien. Pour Jérôme Voz et Benoît Lesenfants (min.) des zones d’ombre subsistent: que faire d’un bien reçu en héritage si on ne sait pas le transformer? Que faire pour une personne qui est placée et n’occupe plus sa maison? Pascal Daulne (min.) se souvient: "La 1retaxe supprimée par Antoine Duquesne fut celle-là, car elle touchait au droit de propriété." Le mayeur a beau accepter des amendements, proposer aux propriétaires de faire passer la maison inoccupée en seconde résidence, au vote, Élodie Bechoux rejoint la majorité, Robert Wuidar et Benoît Lesenfants votent contre, le reste de la minorité s’abstenant.