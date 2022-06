Le compte en bon grâce aux ventes de bois

Un beau bas de laine

Cette présentation a réjoui le bourgmestre Guy Gilloteaux. " Nous avons joué la carte de la prudence les années précédentes et on voit que cela paye. Le boni à l’exercice propre est historique, on peut s’en féliciter. Pour rappel, nous étions à -49924 € en 2019 et à 1291 € en 2020. " Guy Hardenne, chef de file de l’opposition, s’est dit heureux de constater ce bas de laine communal au vu du futur des communes. Des communes " amenées à travailler de plus en plus seules ", corroborait le mayeur.

Développement de voies lentes

Dans le cadre du fonds d’impulsion communal (FIC), la commune de La Roche va collaborer avec les communes de Manhay, Rendeux et Érezée afin de développer les voies lentes sur l’ensemble du territoire. Maître d’ouvrage, la Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne – Au fil de l’Ourthe et de l’Aisne devra chapeauter ce projet. Chaque commune recevra une enveloppe de 64000 € pour développer ce projet.

Un autre circuit cyclopédestre avance: celui entre La Roche et Rendeux. Dans les cartons depuis de longues années, cet itinéraire est revenu sur la table du conseil dans le cadre d’un nouveau marché à établir. Une convention entre les deux communes est également nécessaire, notamment au niveau de la gestion du dossier. Un dossier porté par Rendeux depuis le début, raison pour laquelle ses subsides (2500000 €) sont supérieurs à ceux de La Roche (400000 €). Les responsables communaux espèrent que le premier coup de pelle de ce tracé sera donné en 2024.