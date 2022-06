Pour rappel, elle était tête de liste lors des élections de 2018. Cheffe de file durant quelques mois, elle avait laissé rapidement sa place à son colistier François Poncelet avant que ce dernier ne cède cette fonction à Élodie Gillet.

"En 2018, François et moi-même avons constitué une liste tardivement, quatre mois avant les élections, explique Éveline Gontier. Un choix tardif que nous avons effectué pour la démocratie car une seule liste se présentait à l’époque. C’était un réel défi de constituer un groupe en quelques mois mais finalement cinq candidats sont passés."

Elle ne se reconnaît plus dans le groupe

Depuis un petit temps, Éveline Gontier ne se reconnaît plus dans le groupe. "Des divergences de vue sur la façon dont est menée la minorité m’ont conduite à siéger comme indépendante, poursuit Éveline Gontier. Sans doute que le fait de constituer une liste en si peu de temps n’a pas permis de souder le groupe complètement. J’a i envie de retrouver une forme de liberté de parole et d’expression que je n’avais plus au sein de mon groupe. C’était devenu très difficile. Selon moi, la minorité a un rôle essentiel. Nous ne pouvons pas être de simples Playmobil qui appuient sur un bouton." La dame se désole également qu’il n’y ait pas de discussions de fonds entre la minorité et la majorité. "Les questions de fonds et la vérification de la légalité des actes sont absolument nécessaires" , ajoute-t-elle.

En tant qu’indépendante, Éveline Gontier souhaite honorer son mandat et la confiance que la population de Léglise a mis en elle. "Je vais pouvoir m’exprimer librement, je n’aurai plus de pression. Cependant, mon but n’est pas et n’a jamais été de tout déconstruire".

Et quid des élections 2024? "Je n’ai encore rien décidé à ce sujet", termine Éveline Gontier.

«Elle éclipsait parfois le débat»

Selon Élodie Gillet, cheffe de file de la minorité, cette décision a été prise de commun accord au sein du groupe "Pourquoi pas". "On s’est réuni tous ensemble avec Éveline afin de discuter du problème. Depuis un petit moment, ce n’était plus possible de travailler ensemble" , souligne Élodie Gillet. Les membres de la minorité reprochent notamment à Éveline Gontier de ne pas être constructive avec la majorité. "Nous ne sommes pas là pour tout bloquer , poursuit-elle. Mais Éveline faisait perdre un temps fou sur certains dossiers et éclipsait parfois le vrai débat. De plus, c’était souvent sur des détails de forme plutôt que sur le fond. La minorité se veut constructive et ce n’était plus possible. Ça permettra de retrouver de la sérénité dans les débats", termine Élodie Gillet