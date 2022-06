Le 17 janvier 2020, Gilbert Lobry a donné un coup de couteau, avec un petit couteau de cuisine, à la cuisse du nouveau compagnon de son ex, alors qu’il circulait dans une rue de Bertrix. Puis il s’est enfui.

Une voisine a rapidement appelé les secours. Heureusement, une ambulance se trouvait justement dans Bertrix à ce moment-là, car la victime a une artère partiellement sectionnée. " Sans cette intervention rapide, il serait mort ", souligne son avocate, Me Golinvaux, ainsi que tous les protagonistes du dossier.

En octobre 2019, le jeune homme aujourd’hui âgé de 25ans avait déjà agressé son ex, dans une rue de Bertrix, lui donnant des coups de béquille à la jambe et au visage, devant ses trois enfants.

Son ex, agressée, lui avait donné un coup de couteau

Deux scènes violentes qui découlent d’une autre qui l’est tout autant. Une nuit de septembre 2019, une dispute éclate entre ceux qui formaient alors un couple, à Gennevaux.

Elle explique qu’elle a été attrapée par les cheveux, puis les chevilles, qu’il l’a traînée au sol. Pour se défendre, elle lui a donné un coup de couteau au genou. Il l’a alors traînée dehors et l’aurait frappée avec un manche de tournevis. La maman et ses enfants iront se réfugier chez une voisine.

Lui estime qu’il s’est défendu après avoir reçu le coup de couteau, dont il garde encore des séquelles.

" Il considère qu’il est plus victime qu’auteur et va nourrir un sentiment de rancœur, d’autant plus qu’il va être considéré comme le seul responsable des faits par les verbalisants, explique son avocat, Me Paul-Emmanuel Ghislain. Un mois plus tard, il croise madame et a la mauvaise idée de l’agresser pour se venger. Et puis toujours avec ce sentiment imbécile de vengeance, il y a malheureusement cette scène d’agression avec un “peleu”. "

Il écope de 30 mois de prison avec sursis

Le manque de remise en question du prévenu inquiète le procureur de division Dimitri Gourdange. " J’ai l’impression que nous sommes véritablement face à un danger, pour ses compagnes, pour la société ." Il requiert 40 mois de prison, et un minimum de deux ans de détention. Un réquisitoire confirmé quelques mois plus tard par Pascale Robert, lorsque le dossier repassera devant le tribunal.

Me Ghislain estime qu’une telle peine n’a guère de sens. " Inutile de taper fort et bêtement, plaide-t-il. Il a un travail, est réinséré dans la société. Il a respecté les conditions strictes après sa détention préventive. Il va devoir indemniser monsieur pendant un bout de temps. " Il plaide pour une peine de travail.

Dans le jugement prononcé mardi à Neufchâteau, la juge Françoise Hertay estime qu’une peine de travail n’est pas adéquate pour " faire prendre conscience au prévenu du caractère inacceptable de son comportement, et d’éviter une éventuelle récidive. " Elle condamne Gilbert Lobry à 30 mois de prison avec sursis probatoire de trois ans pour ce qui excède la détention préventive. Il écope de 2400 € d’amende avec sursis.Parmi les conditions à respecter: ne plus avoir aucun contact avec les victimes, et ne plus se rendre à Bertrix.

Au civil, un médecin expert a été désigné pour évaluer les dommages subis par les victimes. L’ex souffre de stress post-traumatique et son compagnon a subi une incapacité de travail de plus de 4 mois. Chaque partie civile chiffre le dommage subi à 100000 €.