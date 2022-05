Vivalia: reprise de l’activité opératoire et fin du call center

"Au niveau des consultations, notre autre grande priorité au niveau médical, nos services sont progressivement équipés de nouveau PC équipés du logiciel Omnipro permettant ainsi un accès au Dossier personnel informatisé des patients. L’objectif est d’avoir redémarré l’ensemble des consultations au sein de Vivalia au plus tard lundi prochain."

Fin du call center

Vivalia rappelle que:

• Les secrétariats des services contactent chaque personne individuellement par téléphone pour l’informer du maintien ou l’annulation de sa consultation. Cette décision est justifiée par un avis médical établi en fonction de l’état du patient ou d’un suivi médical nécessaire/essentiel, c’est le cas pour les patients en chimiothérapie, oncologie, diabétologie, orthopédie (pour un suivi de plâtre) et les femmes enceintes.

• Le patient ayant une consultation maintenue avec un spécialiste ou envoyé aux urgences doit se présenter avec un listing de ses médications et antécédents, une copie de son dernier rapport et des biologies et actes techniques récents pertinents;

• "Nous insistons sur la nécessité de ne contacter ou se présenter à nos urgences qu’en cas de nécessité. Nous demandons à la population de consulter au préalable un médecin généraliste ou le 1733 (soirée/week-end);"

• "Toutes les consultations sont maintenues à l’hôpital psychiatrique de Bertrix (se munir d’une vignette de mutuelle et de la liste de ses traitements). Notre call center mis en route le 17 mai dernier sera désactivé dès 8h demain matin. Pour toutes questions, nous invitons désormais le public à contacter soit le numéro central de nos différents sites ou directement les servicesdont les coordonnées se trouvent sur notre site internet: https://www.vivalia.be/services."

568 machines traitées

"Notre service informatique accompagné d’experts extérieurs, avec le soutien des experts Métiers sur le terrain, poursuit son travail à la fois sur le redémarrage des activités et de reconstruction d’une structure informatique à long terme. A ce jour, 568 machines ont pu être reformatées et traitées pour être placées en zone propre et ainsi être à nouveau opérationnelles, ajoute l’institution. La gestion des suites de la cyberattaque criminelle dont nous avons été victimes dans la nuit du 13 au 14 mai prochain se poursuit au niveau transversal et désormais également par le biais de cellules de crise locales qui réuniront les différents Métiers et permettront d’appréhender des particularités de chaque site, de les analyser et de trouver des solutions adaptées."

Toujours les recrutements

"Nous rappelons également que notre Cellule recrutement continue de récolter les candidatures, de traiter les informations et d’organiser les entretiens. Le recrutement au sein de Vivalia n’est donc en rien perturbé par la cyberattaque et ses suites. Nos offres d’emplois sont consultables sur www.vivalia.be/jobs.", conclut le communiqué.

La cellule de crise se réunira à nouveau demain matin, elle se tient prête à se réunir d’urgence si nécessaire.