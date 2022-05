Un juge d'instruction désigné pour faire la lumière sur les mouvements d'argent suspects à Neufchâteau

M.Husson était aussi directeur financier de la Commune de Neufchâteau et là aussi on a repéré des "mouvements suspects" identiques dans la comptabilité et de la Ville et du CPAS.

L’autorité communale, tout comme la zone de police, avait porté l’affaire à la connaissance du parquet du Luxembourg.

M. Husson s’était mis en retrait de son travail à la Ville et au CPAS. Il est en congé de maladie depuis lors.

Défendu par deux avocats liégeois

Le parquet a saisi un juge d’instruction et l’affaire suit son cours. Rappelons, comme c’est le cas en pareilles circonstances, la présomption d’innocence dont jouit la personne visée par cette enquête.

M. Husson avait pris MeAlexandre Mignon comme avocat et ce dernier a préféré se retirer de l’affaire pour se faire remplacer par deux confrères: "J’habite à Neufchâteau, j’ai été président de CPAS et échevin et j’ai donc travaillé avec le directeur financier; je m’entends bien avec tous les élus du conseil communal, explique MeMignon. J’ai donc conseillé à mon client de s’adresser à deux avocats liégeois que je connais: MeSandra Berbuto pour le volet pénal et MeXavier Close, pour le côté administratif du dossier", conclut-il.

Les intérêts de Ville de Neufchâteau et de la zone de police Centre-Ardenne sont défendus par MeJean Bourtembourg, un avocat bruxellois qui était déjà intervenu dans l’affaire des fausses procurations et de la saga qui avait suivi concernant les résultats contestés des deux élections communales d’octobre 2018 et juin 2019, à Neufchâteau.

«Il gonflait les petites sommes d’argent qu’on lui devait»

L’avocat a commenté le dossier en cours, qualifiant ces mouvements suspects d’argent de procédés simples: "Le comptable et directeur financier procédait de la même manière à la zone et à la Ville: il gonflait des factures qui lui étaient dues. Ce n’était jamais de grosses sommes, jamais plus de 1000 €. Quand par exemple on lui devait de l’argent pour ses déplacements, il se versait la somme due multipliée par x."

MeBourtembourg dit encore que M. Husson a été entendu par le président de la zone de police et par la Ville de Neufchâteau. On lui a coupé les accès à son travail à la Commune et au CPAS. Il est en congé de maladie, sous certificat médical (lire aussi ci-dessous).

"C’est une personne qui était connue pour son sérieux et sa rigueur" , dit encore de lui MeBourtembourg.

L’enquête devra déterminer pourquoi le directeur financier a dérapé.