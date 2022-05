Le premier pour avoir, comme il en a l’habitude, tabassé sa maman.

Le deuxième pour avoir, le 4 novembre 2020, maîtrisé son frère qui était en train de bastonner sa maman.

Le contexte familial est pour le moins particulier. "Mon client entretient une relation à la fois fusionnelle et compliquée avec sa maman ,explique MeDorothée Kauten, l’avocate du premier prévenu. Ils vivent dans deux maisons contiguës et partagent leur addiction pour l’alcool. Mon client, en plus, se drogue régulièrement. Tout cela entraîne des tensions et des disputes régulières."

Les faits se sont déroulés en deux phases. "Le fils a commencé par gifler sa mère, rappelle la représentante du ministère public Stéphanie Brand. Il l’a menacée avant qu’elle ne se réfugie chez la voisine. Il l’a poursuivie avec un couteau de cuisine en lui lançant "Je vais te crever." Quelque temps auparavant, la maman avait dû se réfugier dans sa voiture où on l’avait retrouvée le visage ensanglanté. Il a six antécédents judiciaires et plusieurs dossiers doivent encore arriver devant les tribunaux. Je requiers six mois complémentaires aux peines qu’il a déjà accumulées."

La deuxième phase a eu lieu après que le frère soit intervenu pour le maîtriser et l’empêcher de poursuivre ses funestes projets. "J’ai juste voulu protéger ma maman. J’en ai ras le bol de cette situation. Je l’ai mis au sol, puis je me suis juste assis sur lui pour l’immobiliser jusqu’à l’arrivée de la police", indique-t-il.

«Je n’ai plus la force de défendre ma mère»

Le jeune homme immobilisé a porté plainte contre son frère sous prétexte qu’il l’avait blessé en le jetant au sol. Le troisième frère de la fratrie a abandonné le combat.

"Cela ne sert à rien d’essayer de les aider. Je n’ai plus la force de défendre ma mère. Elle lui passe tout", confie ce dernier.

L’avocat du frère qui a cherché à s’interposer, a logiquement demandé son acquittement. Le ministère public ne s’oppose pas à une suspension du prononcé.

Patricia Devaux, présidente du tribunal, rendra son jugement le 27 juin.