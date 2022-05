Lost Frequencies au Summer Lake Festival!

"Pour diverses raisons, Ofenbach ne sera pas présent à Neufchâteau souligne Adrien Robaye, l’organisateur de l’événement. On a cependant bien su rebondir face à cet échec puisque la venue de Lost Frequencies est exceptionnelle". En effet, le DJ, compositeur, réalisateur et artiste belge ne fera que trois dates en Belgique cet été. "Il ne sera présent qu’à Tommorrowland et au Rock Werchter poursuit l’organisateur. Pour ces deux rendez-vous, c’est déjà sold-out. La venue de l’artiste à Neufchâteau va donc immanquablement positionner notre festival au premier rang. À cela s’ajoute la tête d’affiche du vendredi, Typh Barrow qui vient de faire sold-out à Forest National". On notera également la présence d’artistes connus comme DJ Daddy K, Kid Noize ou encore Ykons lors de ces deux jours de fête. Cette seconde édition du festival offre donc une belle brochette d’artistes qui devrait ravir de nombreuses personnes.. Pour rappel, le concept du festival est inédit puisque la scène des artistes flotte en plein milieu du lac de Neufchâteau. L’an dernier, c’est plus de 5000 festivaliers qui ont participé à la fête sur les deux jours de festival. "Pour cette seconde édition, le site pourra accueillir 4000 personnes par jour contre 3000 l’an dernier" termine Adrien Robaye.

Les préventes de l’événement sont disponibles sur le site www.summerlakefestival.be.