Les enfants sensibilisés à la sécurité

En collaboration avec les autorités communales, elles ont pu également compter sur la Zone de police Centre-Ardenne division accueil quartiers, la team canin ZP 5301, une équipe de la Cellule éducation et prévention (CEP) d’Arlon qui encadre et éduque les enfants à la sécurité routière. Un détachement des Sapeurs-pompiers de Bastogne, avec camion était également sur place. Une centaine d’enfants des troisièmeset cinquièmes primaires des six écoles de la commune ont participé à la journée.

En effet, au vu de la crise sanitaire, les plus grands n’avaient pu assister à cette journée et ont donc rejoint les plus jeunes. L’objectif est clair: sensibiliser aux dangers de la route en tant qu’usager faible.

" Notre but est d’enseigner le sens de la responsabilité individuelle grâce à un ensemble de précautions, réflexes et astuces permettant aux jeunes d’assurer leur propre sécurité ", expliquent les initiateurs du projet.

Ainsi, les enfants ont pu tester quatre types d’activités afin de comprendre les dangers de la route. " Nous avions un parcours spécifique à vélo sur la Place du commerce avec la découverte des différents panneaux de signalisation, une promenade dans Bertogne avec tous les pièges possibles quand on est usager faible, une démonstration de la team canin de la Zone de police et un parcours d’obstacles des pompiers de Bastogne ainsi qu’une démonstration d’extinction de feu de friteuse." Diverses mises en situation qui ont permis aux jeunes de mieux appréhender la route et les dangers du quotidien.

En fin de journée, chaque enfant est reparti avec un diplôme Polifox et des cadeaux. De quoi sensibiliser en s’amusant.