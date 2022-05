Aujourd’hui, en partenariat avec Eneco Wind Belgium, ce projet est concrétisé grâce à l’ensemble des 900 coopérateurs.

Comme on le sait, Eneco a construit un parc de cinq éoliennes sur Fauvillers, dont une citoyenne, financée et exploitée par Lucéole.

Ce dimanche, une journée festive était organisée par Lucéole et son président Philippe Verbauwhede pour inaugurer cette éolienne citoyenne à Strainchamps avec les coopérateurs.

Au menu, une petite balade avec, à l’arrivée, une visite guidée de l’éolienne. Cette dernière a été inaugurée par le bourgmestre Nicolas Stilmant, le directeur général d’Eneco Miguel de Schaetzen et par les représentants des coopératives partenaires de Lucéole.

Plus d’une décennie de patience

Le président de Lucéole Philippe Verbauwhede a apporté des précisions. " Si nous devions donner un prénom à l’éolienne citoyenne, j’opterais pour "patience", car cela fait plus de 10 ans que Lucéole attend ce moment. Nous y avons représenté les forces de la Nature. Vous y voyez la lumière du soleil, la force de l’eau au travers d’une cascade multicolore et la puissance du vent évoquée par les feuilles qui volent. Cette nature pouvant se montrer à la fois créatrice et destructrice aura de toute façon le dernier mot si nous ne la respectons pas. La prise et le câble électriques nous indiquent que cette même nature nous fournira l’énergie propre du futur qui alimentera nos maisons et nos activités. Enfin, ces liens représentés sur la fresque sont à l’image d’une autre complémentarité, celle de la gestion de cette éolienne citoyenne."

L’éolienne citoyenne appartient ainsi à quatre coopératives qui se sont associées pour créer la société coopérative d’exploitation: " Éolienne Citoyenne de Fauvillers."

Aux côtés de Lucéole, on retrouve trois autres coopératives wallonnes: Allons-en-Vent, Émissions Zéro et Vents du Sud . Outre le capital financier indispensable, chacune des quatre coopératives apporte ses propres expériences de gestion de projet d’énergie renouvelable.

Notons que toutes les valeurs fondamentales des quatre coopératives ont été illustrées sur cette éolienne citoyenne au travers d’une fresque réalisée par un artiste de Nassogne.