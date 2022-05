La nouvelle place de Nollevaux inaugurée

"Bien que les travaux soient terminés depuis un certain temps, les conditions sanitaires n’étaient pas réunies pour permettre cette inauguration sans contraintes, alors que, par définition, de tels espaces sont voués à accueillir les groupements du village dans des activités conviviales, tantôt solennelles, tantôt insouciantes mais pour lesquelles la proximité et les contacts sociaux sont importants , confie Philippe Léonard, le bourgmestre de Paliseul. La place du village, un espace de vie et de rassemblement, un lieu de passage aussi."

Le bourgmestre a ensuite insisté sur le rôle d’un endroit pareil dans des villages ruraux. "Cela permet de maintenir une activité sociale importante, encadré par les clubs, les comités de fêtes ou d’autres encore. Maintenir l’école au village, aménager une salle et l’entretenir et aménager des espaces tels que celui-ci sont les bases qui participent au maintien d’une vie villageoise très riche. La place de Nollevaux en est un exemple parfait , juge l’intéressé. Les occasions de s’y retrouver sont nombreuses. Lors des festivités, les villageois ont à cœur d’inviter les nouveaux arrivants, les accueillir voire les inviter à s’impliquer dans le fonctionnement social du village. Bien encadrés, nos jeunes évoluent et s’impliquent eux aussi dans les différents mouvements. Les mandataires de la commune de Paliseul ont toujours été sensibles à maintenir cette vie sociale riche. Je les remercie vivement. Je remercie aussi les instances supérieures qui, par ce financement dans le cadre du PCDR, ont soutenu ce projet et reconnaissent les besoins et réalités de notre ruralité."

«Tout a été rénové»

Philippe Léonard l’a indiqué, les travaux de la place de Nollevaux ont eu lieu dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural. Un PCDR initié par la CLRD en 2010. Ce projet avait été placé comme prioritaire au début de l’année 2014.

"Le premier avant-projet a été présenté début 2015 ", confie Stéphane Dauvin, échevin des Travaux.

Concrètement, des bancs ont été installés et du pavage a vu le jour tout autour de la place. "Tout a été rénové. Au départ, sur le plan, il n’y avait rien , glisse Stéphane Dauvin. La partie à droite de l’église n’était quasiment jamais utilisée, sauf pour mettre le chapiteau lors des festivités. Désormais, cela pas mal évolué. Tout le pourtour de l’église a été réhabilité. Et les gens sont satisfaits de ce qui a été mis sur pied."

Au départ, l’estimation du projet était de 518922,44 €, avec une part communale de 229000 €. " Au final, les travaux ont côté 560261,90 €, ce qui reste relativement proche par rapport à la première estimation, commente Stéphane Dauvin qui n’a pas manqué de remercier le Service Technique Provincial qui a œuvré en tant qu’auteur de projet. Les travaux ont débuté en juin 2019 et ils se sont terminés en avril 2020."

L’échevin a également tenu à adresser un merci particulier à Marc Comblin. Le chef des services travaux, Nollevaudois, "a remarquablement effectué le suivi des travaux, tout comme Éric Nollevaux qui a suivi le début du chantier."

Place ensuite à la fête qui a duré une bonne partie de la journée. Et de la soirée.