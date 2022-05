La Maison Croix-Rouge de Bastogne met 111 donneurs de sang à l'honneur

Le service de dons de sang de la Croix Rouge se montre des plus dynamiques à Bastogne avec son centre ouvert tous les jours. Voici peu, la Maison Croix Rouge du Pays de Bastogne a voulu rendre hommage aux donneurs et aux bénévoles lors d’un avant-midi au Bastogne War Museum. 111 donneurs de sang, de plaquettes et de plasma ont été mis à l’honneur. Les autorités ont salué la générosité de leur geste et rappelant l’importance des actions de la Croix-Rouge dans la vie.