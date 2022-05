Mais ce n’est pas la seule nouveauté prévue pour la prochaine rentrée scolaire, puisque l’établissement proposera une section pour les amatrices du ballon rond. Elles pourront choisir l’option foot féminin-études.

"Nous organisons le sport études-foot depuis bientôt 20 ans et avons acquis une expérience dans le domaine , explique Pascale Lejeune, la directrice de l’institut du nord de la province. Nous avons, depuis toujours, des filles qui nous sollicitent pour suivre ce cursus. Elles étaient jusqu’alors associées au groupe des garçons."

Deux éléments ont motivé la direction à ouvrir cette nouvelle classe.

"D’abord, nous avons de plus en plus de demandes de joueuses. Ensuite, l’ACFF a lancé une campagne de développement du foot-féminin. Vu que nous organisons déjà le foot-études et que nous souhaitons agrandir notre offre d’enseignement, c’est naturellement que nous ouvrons cette classe de foot féminin."

Disponible aussi à Neufchâteau – Bertrix

La création de cette nouvelle section s’inscrit dans une démarche globale pour faire de Marche-en-Famenne un pôle sportif dans la province. Actuellement, 120 étudiants suivent les cours sport-études et éducation physique à l’institut Saint-Roch. L’établissement espère, à terme, atteindre les 200 inscrits. Pour cela, elle mise notamment sur la construction, avec la ville, d’un hall sportif ainsi qu’une option sport-études-basket pour une prochaine rentrée.

À noter que l’athénée royal Neufchâteau-Bertrix proposera aussi le cursus foot féminin-études dès septembre 2022.