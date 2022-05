Que 89% des pièces ont été nettoyées.Une fois qu’elles sont nettoyées, il faut attendre le résultat des tests, des prélèvements. S’ils sont corrects, les pièces sont alors prêtes à être remontées, on arrive à la fin du nettoyage. La phase de remontage va commencer, mais doucement, en continuant ce nettoyage.

Ce n’est pas encore demain qu’on rouvre l’usine?

La direction maintient l’objectif de redémarrer les lignes entre la semaine du 27 juin et du 4 juillet. On n’est jamais à l’abri d’aléas ou d’exigences de l’Afsca qui alourdissent tout le travail qui est mis en place. Les lignes devront redémarrer à vide avant de pouvoir réinjecter des matières premières.

En tant que syndicats, vous vous sentez écoutés?

Oui, mais on n’a pas toujours énormément d’infos sur ce que l’Afsca exige et on est tributaire des dates données, on avance pas à pas, on n’a aucune certitude de savoir quand le travail recommencera.

Et le salaire des ouvriers?

Au début, le personnel a été rémunéré par l’entreprise, tout en restant chez soi car l’Afsca avait interdit toute activité sur le site. Puis, les gens sont venus travailler pour faire ces tâches de nettoyage. On avait un accord jusque fin mai qui vient d’être prolongé jusqu’au 12 juin pour les travailleurs qui ne pouvaient pas travailler, par exemple pour les personnes qui ont des restrictions médicales. Certaines personnes n’ont pas les aptitudes pour faire des travaux de nettoyage. L’entreprise nous dit qu’il y aura du travail jusqu’au 12 juin pour tout le monde.

Quid sur des sanctions en interne?

À notre connaissance, toutes les personnes avec qui nous discutons sont toujours là. Un audit interne et externe est là pour déterminer la cause. On sait que cela provient d’un filtre. Mais qu’est-ce qui fait qu’il y a eu contamination à moment donné, cela, on ne le sait pas encore.

La pérennité de la société ou de l’usine est-elle en danger?

Non, non! Nous sommes rassurés! L’entreprise assure qu’elle maintient tous les investissements en cours ou envisagés.

Vous avez écho des montants de la perte?

Aucun. L’entreprise nous dit qu’elle n’est pas encore apte à chiffrer les pertes.

Ferrero communique peu.Il y a encore un capitaine dans le bateau?

C’est difficile de répondre, le capitaine n’est pas à Arlon (rires). C’est très cloisonné comme entreprise. Cela peut rendre la communication compliquée, avec parfois des interférences, on doit se contenter de ce qu’on nous dit! Mais on voit qu’on avance! On a demandé à la direction de définir comment elle allait remercier les ouvriers qui ont effectué ces tâches lourdes et difficiles.