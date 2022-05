Vivalia doit-elle révéler si elle a payé la rançon aux pirates informatiques?

Pourquoi? Parce que l’intercommunale aurait versé la somme demandée?

La question mérite d’être posée puisqu’il s’agit d’argent public. En même temps, c’est assez délicat car si on avoue avoir plié face à des pirates, le risque n’existe-t-il pas d’en attirer d’autres?

Il semble que les instances de Vivalia ont décidé de mettre le couvercle sur la casserole et de ne pas communiquer sur le sujet. Il nous revient que personne au sein de l’intercommunale ne pourra en parler.

«Le principe de secret ou de confidentialité n’existe pas en comptabilité»

Tout cela est-il légal? C’est la question qu’on a posée à Joseph Pagano, professeur d’économie à l’UMons et spécialiste reconnu des finances publiques belges.

Pour lui, c’est difficile à dire. De manière générale, dit M. Pagano, "une institution publique a, comme dans le privé d’ailleurs, une comptabilité dont les dépenses doivent être indiquées de manière complète. Le principe de secret ou de confidentialité n’existe pas en comptabilité", précise-t-il encore.

Pour lui, toutefois, quand une entreprise publie ses comptes, elle globalise le poste des dépenses.

On imagine mal Vivalia détailler chaque facture, – et il y en a des dizaines de mille – au poste des dépenses lors de la publication des comptes.

Ce sont des personnes au sein de l’intercommunale qui sont mandatées pour vérifier les comptes. Donc si on devait leur demander de ne pas en divulguer le contenu, ce serait chose assez aisée.

«Mettre fin à ce danger pour notre société»

"De toute manière, il n’y a aucune obligation de publicité de ce type de dépense en dehors de l’institution" , ajoute Joseph Pagano.

Selon lui, ce qui est plus grave, ce sont ces attaques à répétition qui mettent, dit-il, des vies de malades ou même notre propre défenseen danger: "J’ai pu lire que le site de l’armée a aussi été hacké. Personne n’est à l’abri. J’en ai même été victime à l’UMons.Des pirates ont bloqué mon ordinateur et exigeaient une rançon pour le débloquer. J’ai décidé de ne pas céder et de ne pas payer. Le service informatique de l’université n’a eu d’autre choix que de reformater le disque dur pour le débloquer; cela a détruit toutes les données qu’il contenait. Fort heureusement, j’avais fait des copies de ce qui était important et je n’ai rien perdu ou quasi rien dans l’aventure."

Le professeur estime que le danger est bien plus large: "Toute la société est touchée par ce problème de sécurité. Tout le monde attend une réaction efficace. Pas de la part des pouvoirs publics qui ne peuvent rien, mais de ceux qui nous vendent les ordinateurs et les logiciels supposés les protéger des agressions. C’est un problème de sécurité qu’il faut mettre sur la table pour apporter une réponse et mettre fin à ce danger" , conclut Joseph Pagano.