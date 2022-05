Un nouveau monument à la 501e à Mont

Welcome Vince

À 19 ans, Vince est un jeune remplaçant qui rejoint la 101 st Airborne Div à Mourmelon en novembre 1944. Il est affecté à la 501 st Parachutist Inf. en qualité de mitrailleur. À l’âge de 19 ans, il part avec son unité à destination de Bastogne. Il restera discret sur ces faits jusqu’à son retour en Ardenne en 2009. Et sa légende débutera aussi avec l’anecdote du GI’s qui nettoie son casque et puis y verse de la bière.

M. Speranza était de retour à Bastogne, et plus précisément dans le village de Mont pour inaugurer un monument en hommage à la 501e. Arrivé à bord d’une jeep Willys, le vétéran a été accueilli par le bourgmestre Benoît Lutgen et des salves d’applaudissements. Ce dernier lui a rappelé toute la gratitude des Bastognards. Il a par ailleurs voulu contextualiser son intervention avec la guerre qui sévit actuellement en Ukraine. "Un monument permet de se souvenir de l’enfer que vous avez vécu, mais il doit également être un outil pédagogique pour défendre la démocratie."

Après avoir œuvré pour la réalisation du monument de la Easy Company à Bizory et de la 326 th Airborn Medical Company à la Barrière Hinck, le couple Killian-Van Hellemond a proposé ce nouveau monument à M. Speranza. Et la commune a embrayé pour mettre ce projet en place, un monument qui est le fruit du travail de Pascal Collette.

La cérémonie d’inauguration qui s’est déroulée samedi après-midi était rehaussée notamment avec la présence de Ralf Stultiens, l’adjoint au maire de la ville néerlandaise de Nuenen, qui fut un champ de bataille lors de l’opération Market Garden et des représentants des autorités américaines.

Le bourgmestre Lutgen a également profité de l’occasion pour confirmer les investissements et les futures inaugurations de deux nouveaux outils voués au devoir et au tourisme de mémoire: l’extension du Bastogne War Museum et l’aménagement du Bois Jacques.