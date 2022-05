Un tapage, des offres commerciales qui ne sont pas vraiment en phase avec les alertes du GIEC, avec ce qu’on n’en finit pas de répéter depuis 30 ans, d’abord à la marge, puis maintenant un peu partout: "Il va être bientôt l’heure où il sera trop tard pour éviter le pire…"

Mais… c’est rien: on sait jongler avec les paradoxes, les compromissions. Et on n’a qu’une vie, hein!

Toujours est-il que la campagne publicitaire est drôle, bien faite. On entend une Québécoise à l’accent marqué mais pas trop, pas caricatural, nous vanter les charmes, la vastité de son beau pays. Elle évoque la faune, les paysages, le parler, les jeux…

Et, pour décrire un des aspects physiques du Canada, celui qu’on connaît le mieux, elle dit: "Au Canada, il n’y a pas de forêts, mais il y a des bois en masse."

Déjà, on constate que, pour nommer un terrain couvert d’arbres, elle établit, comme nous, une différence entre les termes bois et forêt .

Mais quelle est-elle, cette différence?

Quand dit-on forêt? Quand dit-on bois? C’est difficile à trancher. Ça change selon les époques.

Aujourd’hui et de ce côté-ci de l’Atlantique, la terminologie officielle considère que la différence est dans la taille. La forêt, c’est le grand espace planté d’arbres. Le bois, c’est le petit.

Dans la classification normalisée, si on va du plus petit au plus grand, on trouve ceci: le bosquet, le bois, la forêt et le massif forestier.

Donc, en Europe, la forêt dépasse le bois. Et, au Québec, les immensités peuplées d’arbres, sans commune mesure avec nos forêts, ces immensités s’appellent des bois.

Rappelons qu’au XIXe siècle, quand Verlaine décrivait l’Ardenne (une moitié de son berceau familial), il disait: "Au pays de mon père, on voit des bois sans nombre."

On voit qu’il y a, dans le parler de Verlaine, des similitudes avec le parler québécois d’aujourd’hui.