Herbeumont met à l'honneur trois couples jubilaires

Entourés par leur famille et les membres du conseil communal, les trois couples mis à l’honneur ont d’abord vu leur parcours de vie retracé par la bourgmestre Catherine Mathelin avant de recevoir fleurs et cadeau. Après le verre de l’amitié, c’est à table qu’ils ont partagé leurs nombreux souvenirs à la salle du Rivoli de Gribomont. "Particulièrement, après une période Covid durant laquelle il n’a pas été possible de vous rencontrer, de fêter cet événement est un moment fort rare et précieux, une étape importante au sein d’un couple avec ses moments de bonheur et d’amertume que vous avez partagés", a notamment relevé la bourgmestre.