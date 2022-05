Handis et valides, sur une même cordée

Depuis cinq ans, la Haute École Robert Schuman de Libramont (HERS), sous la houlette de Vanessa Leblanc, maître assistante et kinésithérapeute, et Marie-Christine Archambeau, chargée de cours et médecin spécialiste, organise un stage hors du commun. Cette année, le thème était: " Ensemble, handis et valides, sur la même cordée ".