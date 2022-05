A Bouillon, l’Odyssée de lumière, c’est reparti

Jusqu’au 15 août, le spectacle est prévu à 22h15. Il sera avancé d’une heure entre le 16 août et le 30 septembre.Du 1er octobre au 15 octobre, la représentation aura lieu à 20 15, tandis qu’elle est prévue à 19h15 du 16 octobre au 12 novembre.

Par ailleurs, à la tombée de la nuit, le public pourra se balader pour découvrir cinq sites situés dans la Ville et qui s’animeront toutes les 15 minutes, et ce, jusqu’à minuit. Il s’agit notamment du pont de Cordemois, du passage (jardin situé à l’arrière du Musée), des petits escaliers, de l’Archéoscope et du Musée Ducal.

Chaque spectacle dans la Ville dure quelques minutes et est programmé plusieurs fois par heure. Le parcours dans la ville est entièrement gratuit. Seul le spectacle du Château, accessible uniquement via le Bouillon City Pass + est payant et accessible sur réservation.

Réservation obligatoire via www.odysseedelumiere.be