Le ping fait son show à Libramont devant 500 personnes

500 personnes étaient présentes pour acclamer Jean-Mi, mais aussi pour assister à un spectacle humoristique de haute volée où son frère Philippe, les frères Bruno et Vincent Taloche et l’excellent Pierre Theunis ont fait beaucoup plus que jouer aux faire-valoir.

Le public libramontois a accueilli avec délectation le grand retour du spectacle "Showping" après son interruption pendant les deux années de pandémie. Le spectacle bien rodé, où l’autodérision et l’improvisation sont rois, est un show accompagné d’une performance sportive des deux pongistes quinquagénaires dont le talent touche quasiment à l’art.

Une imitation des tics de Nadal

Les spectateurs passent de fous rires garantis à des silences admiratifs devant les prouesses réalisées avec la petite balle jaune et des raquettes, parfois remplacées par une poêle à frire, une casserole ou… un pot de Nutella. Les deux duos de frères n’hésitent pas à inverser les rôles. Les Taloche deviennent des pongistes convaincants quand ils jouent sans balles et sans raquettes pour une démonstration gestuelle au ralenti, les Saive se lancent dans une parodie du tennis, se moquant des travers et petites manies des tennismen, avec une imitation très réussie par Jean-Mi, de Rafaël Nadal et de son rituel avant son service, y compris sa fameuse remontée du slip.

Pierre Theunis, en un irrésistible livreur de pizzas, Pippo Rabais, a fait chanter, danser, rire aux larmes, pleurer ses quatre compères. Pour les frères Taloche, faire le guignol est naturel, pour Monsieur Philippe Saive, échevin des Sports de la Ville d’Ans et président du Comité olympique interfédéral belge, c’est évidemment beaucoup plus surprenant.