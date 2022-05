Le prince Laurent, hôte de l’Académie luxembourgeoise sur le site de la Misbour à Fauvillers

C’est ainsi que samedi, après des échanges sur la chasse et sur l’eau, l’Académie luxembourgeoise a tenu à célébrer ce lieu mythique, auxquels tous les citoyens de la région sont particulièrement attachés, au cœur de la forêt et du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier.

Le prince Laurent, accompagné par l’inspecteur général honoraire du DNF Philippe Blérot, avait tenu à être de la rencontre et a été accueilli par la présidente des Parcs naturels de Wallonie, Françoise Erneux, la présidente de l’académie Michèle Garant et plusieurs représentants des communes de Fauvillers et de Léglise ainsi que du ministre d’État Charles- Ferdinand Nothomb.

Quand histoire et poésie se côtoient

Samedi, de 10h30 à 12h30, différents regards se sont croisés: les aspects historiques de la Misbour y ont été présentés, la poésie qu’elle évoque pour des écrivains amis du site, quelques contes nés en ce lieu.

Roger Kauffmann, président du Cercle d’histoire et d’archéologie, a expliqué qu’à la fin des années 1990 ce groupe de passionnés par l’histoire locale, assisté par le Service des fouilles archéologiques de la Région wallonne, a remis à jour les fondations, puis a balisé les chemins et valorisé le site.

L’historien et membre de l’Académie luxembourgeoise Jean-Marie Yante a quant à lui donné quelques repères sur l’histoire de ce lieu qui était un grand rendez-vous religieux et commercial il y a une dizaine de siècles.

Cinq poètes (qui sont également nouvellistes, critiques, conférenciers, essayistes, romanciers ou directeurs littéraires) ont proposé les textes qu’ils ont choisis pour célébrer ce moment. Il s’agit d’Éric Brogniet, Georges Jacquemin, Roland Ladrière, Paul Mathieu, Marc Piret et Franz Clément.

L’après-midi, des morceaux de musique d’Ardenne et de Gaume ont réuni tout ce petit monde avec polkas et maclotes à la Ferme Simon grâce à la participation de Trivelin.