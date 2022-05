Depuis sa création, la Fête aux langues de Wallonie fédère les associations qui, au quotidien et à travers toute la Wallonie, travaillent à sauvegarder et à promouvoir les langues régionales: wallon picard, gaumais, champenois,…

Et c’est le Musée de la Parole en Ardenne qui s’est vu attribuer l’organisation de cette 7eédition dans le cadre de son quarantième anniversaire. Une journée qui s’est déroulée tout récemment à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne.

Une fête aux multiples approches

Les festivités ont débuté par une séance académique, introduite par le président de l’ASBL organisatrice Pierre Otjacques, et lors de laquelle tant le bourgmestre de Marche, André Bouchat, que le ministre wallon Willy Borsus et le doyen marchois Bernard Van Vynckt ont pu faire étalage de leurs connaissances de la langue wallonne.

L’après-midi, de multiples activités étaient organisées avec toujours comme fil rouge les langues de Wallonie. "Nous avons connu un beau succès de participation, se réjouit Joël Thiry du Musée de la Parole en Ardenne. Nous avons multiplié les approches avec des stands tenus par des associations et des maisons d’édition venues de toute la Wallonie. Des ateliers de découverte du wallon, sur le thème de la pomme ont été organisés à destination des enfants, mais il faut bien constater que ceux-ci ont également été suivis par des adultes. Des musiciens ont fait partager toute la beauté du folklore wallon. Parmi ceux-ci, citons Bruno Picard, Willy Marchal et deux musiciens folkloriques (accordéon et violon) de la région namuroise, Hélène Maréchal et Cédric Libert, qui ont fait danser l’assemblée. Un concours de crêpes était également au programme. C’est Flore Schonne qui a remporté le 1erprix avec sa recette de crêpes aux pommes et caramel beurre salé."

En fin de journée, ce sont les célèbres marionnettes locales des Mautchis qui ont eu l’honneur de clôturer cette belle journée, avec leur humour satirique et grinçant.