Kenneth, de rendeux, organise de grands voyages à vélo

Formule clef en main

Les Cyclopades, c’est un concept original d’accompagnement à vélo, à la découverte de notre région et des pays limitrophes. Une formule tout compris, équipée et entièrement organisée (itinéraire, repas, sacoches, matériel pour la nuit) et cerise sur le gâteau, accompagnée de Kenneth, généreux en partage d’expériences: "C’est une formule idéale pour qui veut découvrir et tester la formule de voyages longue distance à vélo sans trop investir. Question itinéraire, ils sont inédits, l’objectif est vraiment de sortir des sentiers battus, de découvrir la Wallonie autrement, de faire des arrêts dans des points d’intérêt touristique."

Un projet mûrement réfléchi

Son projet a mûri et a été largement alimenté par toutes les questions posées sur son voyage. Kenneth a rencontré beaucoup de guides, de maisons du tourisme et s’est informé sur le Web avant de se lancer: "Des contacts que j’ai eus, il apparaît qu’il y a déjà eu beaucoup de développement de produits touristiques à vélo, mais que souvent la pratique manque. Les gens ne savent pas comment tracer un itinéraire, où dormir, quel matériel prendre. Et la question qui se pose le plus concerne le nombre de kilomètres possibles par jour." Soutenu par la Province de Liège et celle du Luxembourg, il a ainsi identifié plusieurs circuits de 121 à 150 km, en 2 à 3 jours. Le départ se fait toujours d’une gare, les vélos fournis sont mécaniques et la difficulté des parcours variable, pour rester accessible à tous. Et cerise supplémentaire, les prix sont abordables.

Kenneth ne s’arrêtera pas en si bon chemin et envisage déjà de futurs voyages dans les Balkans, en Albanie, là où les routes sont les plus belles et les gens très accueillants.

L’aventure vous tente? N’hésitez pas à consulter www.lescyclopades.be/