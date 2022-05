Infrabel recrute

Il n’y a pas d’âge pour entrer chez Infrabel. Après une carrière en Suisse et chez IPM notamment, Gary Curnu est entré à 56 ans chez le gestionnaire de réseau. Il est actuellement responsable de chantiers, voyageant entre Liège et le Luxembourg. Mais pour celui qui veut faire une carrière complète, Infrabel est à la recherche de 7 conducteurs de trains de travaux (3 pour Arlon, 2 pour Virton, 1 pour Jemelle et 1 pour Bertrix). Un diplôme de l’enseignement secondaire suffit, la formation se déroule en interne. Avis aux amateurs. J.-P. Dt.