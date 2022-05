Des plans bien ficelés ont été élaborés, mais sont restés lettre morte

«Il faut à tout prix sortir de la conception classique et privative des îlots»

Espérons que cette fois soit la bonne. Pour conclure, voici ce que déclarait l’Awennois Tristan Jadoul établi depuis des années à Londres, à propos de l’étude qu’il avait faite dans le cadre de son mémoire de master en architecture: "Le quartier abbatial a créé un vide au centre urbain et une rupture avec le centre-ville et ses différents quartiers. Pour maîtriser ces problèmes urbains, la ville doit se recentrer sur elle-même pour permettre de recréer un espace dense, peuplé et animé. Cette reconstruction depuis l’intérieur doit placer le quartier abbatial au cœur des dynamiques de la ville qui possède ce patrimoine exceptionnel. C’est important pour attirer les citoyens et repeupler le centre en construisant de nouveaux logements variés au centre-ville pour y attirer une population diversifiée. Dans les années 2000, Idélux a mené une étude dont je partage les conclusions à savoir qu’il faut du logement de transit, du social, des appartements, des lofts ou encore des blocs unifamiliaux favorisant la mixité de la population.

Il faut à tout prix sortir de la conception classique et privative des îlots. Cela permet en effet de réfléchir ces espaces comme le premier lieu de mixité et d’amélioration du cadre de vie.

Si on y rattache le quartier du Fays et la ville et si on se réapproprie aussi les anciens terrains de l’abbaye pour assurer une continuité entre ce monument et le reste de la ville, on va reconnecter la zone d’infrastructures sportives au centre par l’intermédiaire d’un quartier vivant, réanimant la rue du Parc et redonnant un sens à la voie charretière. Cela crée un cheminement piéton alternatif. Cela fait de l’abbaye la plaque tournante entre les différents quartiers. Cette redensification du centre urbain doit contribuer à freiner l’exode vers la périphérie et les villages; elle doit toutefois être aidée par un changement des politiques de lotissement dans ces mêmes zones extérieures ".