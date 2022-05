Arlon, une ville sportive triplement étoilée

Mercredi dernier, dans la salle de l’Europe de l’Hôtel de Ville, la remise des trophées sportifs d’Arlon a enfin eu lieu d’une manière quasi normale devant une belle brochette d’édiles communaux, y compris le bourgmestre Vincent Magnus, de dirigeants du monde sportif, de parents et de sportifs de toutes disciplines. C’est un échevin des Sports comblé qui a eu le privilège d’annoncer la bonne nouvelle de la soirée. La semaine dernière, la Ville d’Arlon a vu le label de "ville sportive" reçu en 2021 avec une étoile, monter à trois étoiles, le plus haut niveau. "Les activités menées par notre centre sportif en faveur des personnes porteuses de handicap et du public féminin ont largement contribué à cette distinction, commente avec enthousiasme Didier Laforge. Mais, je dois saluer le travail de tous les bénévoles des clubs de notre ville. Par ailleurs, nous ne sommes pas en reste au niveau des infrastructures avec l’inauguration du terrain de hockey à Waltzing, le début des travaux aux clubs de foot d’Autelbas et de Fouches, ceux du hall 1 de la Spetz et la rénovation des infrastructures de la boxe au bloc Milan."