A Gouvy, le compte communal est excellent mais des incertitudes subsistent

Avenir?

Si ces chiffres sont encourageants, le terme d’inflation est sur toutes les lèvres. De quoi l’avenir sera-t-il fait? L’optimisme n’est certes pas de mise: "On ne voit pas encore en 2021 l’augmentation des prix. Mais, de plus en plus, des révisions exceptionnelles de marchés publics arrivent", note la directrice financière, qui souligne: "Je n’ai pas une boule de cristal!" Elle le note cependant: "Si les dépenses qui augmentent sont compensées par la même tendance au niveau des recettes, il n’y a pas le feu au bâtiment." Rien ne dit cependant que ce sera le cas ou pas. De quoi l’avenir sera-t-il fait? Plusieurs interrogations sont pointées du doigt par Marie Lambertz: quel sera l’impact de la crise énergétique sur les dépenses? Quel sera l’impact de l’inflation sur les dépenses de personnel et d’allocations sociales? Comment la guerre en Ukraine va-t-elle influencer l’aide sociale et l’offre de logement? Quelles seront les réactions des pouvoirs subsidiants face à l’augmentation des dépenses d’investissement, plus particulièrement celle du secteur de la construction?

Faillite

Autre analyse, celle du conseiller Guy Schmitz (min.): "J’espère que les prévisions de Bart De Wever, qui prévoit la faillite de la Wallonie, ne se réaliseront pas. L’avenir n’est pas rose, même si à Gouvy cela a l’air d’aller." L’échevin Raphaël Schneiders est plus optimiste: "Le taux d’endettement de la Wallonie a un peu diminué. Mais si la situation est grave, n’est pas rassurante, il ne faut pas être si alarmiste." Unanimité de mise sur le compte.