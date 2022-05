«Plus de 67 tonnes de marchandises en 2021»

« En 2021, nos bénévoles ont traité plus de 67 tonnes de marchandises, précise Marc Hick. Outre des commandes spécifiques de produits frais, on bénéficie des collectes réalisées auprès des commerces, tels les enseignes Aldi, Carrefour, Delhaize et Renmans, ou les boulangeries Delhaye et Pihart. On reçoit aussi des produits de la Fédération Nationale des Restos du Cœur et de la Banque Alimentaire. D’autres entités nous soutiennent financièrement : la société Tilman, la Table Ronde, les Soroptimist et le Fifty-One. » Et Marck Hick de rappeler : « Le Resto du Coeur, c’est aussi un service de repas préparés le jour même, tant à consommer sur place qu’à emporter, avec un choix de cinq menus, comprenant un potage, un plat, un dessert et une boisson ».