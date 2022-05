Les travaux en cours pour relier la gare d’Athus au centre-ville

Cet élément préfabriqué sur place mesure 4 m de large et 2,5 m de hauteur et 15 m de long. Il pèse près de 200 tonnes et sera déplacé, soulevé puis poussé, à l’aide de six vérins ce samedi. Une dizaine de personnes seront actives.

Pour préparer ce déplacement, après avoir dans un premier temps coupé et démonté les rails, ce vendredi les équipes d’Infrabel avec le concours du sous-traitant Galère ont procédé à l’excavation d’environ 500 tonnes de terres pour faire place à ce nouveau cadre en béton à placer sous les voies 1 et 2. " Le travail est délicat car le long des rails des câbles électriques et d’autres lignes restent positionnées de même qu’en hauteur les caténaires ", souligne Frédéric Sacré, le porte-parole d’Infrabel.

Les opérations sont organisées en deux temps afin de limiter au maximum l’impact sur le trafic "voyageurs" et "marchandises". Les deux autres pièces, déjà construites et positionnées de l’autre côté des voies, le long de la rue Arend, seront placées sous la voie 3 au cours du dernier week-end du mois d’août.

Un budget de trois millions d’euros

Le budget annoncé pour cet investissement est de l’ordre de trois millions d’€. Il est pris en charge par la SNCB à concurrence d’environ 1,2 million, par la ville pour 350000 €, partiellement couvert par des subsides, et le solde par Infrabel, gestionnaire du réseau. Des travaux complémentaires sont également prévus: les quais seront rehaussés pour être portés à une hauteur de 76 cm au lieu de 25 actuellement.

Puis dans un dernier temps, des rampes d’accès seront construites. L’une côté place des Martyrs, deux autres côté ville avec une sortie vers la rue Arend, l’autre vers la grand-rue tandis qu’un escalier et un ascenseur permettront d’accéder au quai central. Toutes mesures qui permettront un accès aisé aux personnes à mobilité réduite et au trafic de piétons et cyclistes.

L’ouverture est annoncée pour le premier trimestre 2023.