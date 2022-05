La peste porcine africaine détectée dans un élevage allemand, tout près de l’Alsace

Un foyer de peste porcine africaine a été détecté dans un élevage porcin en Allemagne, à six kilomètres de la frontière française, a annoncé le ministère français de l’Agriculture jeudi. Dans cette ferme qui se trouve à Forchheim am Kaiserstuhl, à moins de 40 kilomètres de Colmar (Alsace), les 35 porcs qui étaient élevés en plein air ont été tués et " aucun cas n’a été identifié à ce stade au sein de la faune sauvage dans la zone alentour ", a précisé le ministère.